Теннисиста Рублева дисквалифицировали за оскорбление судьи в полуфинале турнира в Дубае

Россиянину присуждено поражение в матче с Александром Бубликом из Казахстана

ДУБАЙ, 1 марта. /ТАСС/. Россиянина Андрея Рублева дисквалифицировали за оскорбление одного из судей полуфинального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае против представителя Казахстана Александра Бублика.

Такое решение было принято при счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу Бублика. Рублев высказался нецензурно в адрес судьи, из-за чего главный судья матча приняла решение дисквалифицировать россиянина. Рублев был посеян под вторым номером, Бублик - под седьмым. В финале представитель Казахстана сыграет против победителя матча между россиянином Даниилом Медведевым и французом Уго Умбером.

Рублеву 26 лет, он располагается на пятой позиции в рейтинге ATP. Спортсмен выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Бублику 26 лет, он располагается на 23-й позиции мирового рейтинга, на его счету 4 титула ATP. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2023 году.

Турнир в Дубае завершится 2 марта, он относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд составляет более $2,9 млн. Действующим победителем соревнования является россиянин Даниил Медведев, в 2022 году турнир выиграл Рублев, в 2021-м - Аслан Карацев.