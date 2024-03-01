"Ростов" обыграл "Крылья Советов" в первом матче РПЛ после зимней паузы

ТАСС, 1 марта. "Ростов" со счетом 2:0 победил самарские "Крылья Советов" в домашнем матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в присутствии 8 848 зрителей.
Забитыми мячами отметились Егор Коленков (29-я минута) и Иван Комаров (80). Матч стал первым в РПЛ после зимней паузы, которая продолжалась с декабря.
"Крылья Советов" занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. "Ростов" идет десятым, набрав 24 очка. В следующем туре "Крылья Советов" примут московский ЦСКА 8 марта. "Ростов" в этот же день сыграет дома против "Краснодара".
1
"Краснодар"
18
11
5
2
38
28
14
14
2
"Зенит"
18
11
3
4
36
35
17
18
3
"Динамо"
18
8
8
2
32
29
22
7
4
"Локомотив"
18
8
7
3
31
29
23
6
5
"Спартак"
18
9
3
6
30
27
24
3
6
"Крылья Советов"
19
8
5
6
29
36
29
7
7
"Рубин"
18
8
4
6
28
17
21
-4
8
ЦСКА
18
7
7
4
28
31
24
7
9
"Пари НН"
18
7
3
8
24
15
16
-1
10
"Ростов"
19
6
6
7
24
26
29
-3
11
"Факел"
18
5
6
7
21
15
19
-4
12
"Урал"
18
5
4
9
19
18
28
-10
13
"Ахмат"
18
4
5
9
17
18
23
-5
14
"Оренбург"
18
3
6
9
15
19
28
-9
15
"Балтика"
18
3
4
11
13
12
24
-12
16
"Сочи"
18
3
2
13
11
17
31
-14