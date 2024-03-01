"Ростов" обыграл "Крылья Советов" в первом матче РПЛ после зимней паузы

Встреча завершилась со счетом 2:0

ТАСС, 1 марта. "Ростов" со счетом 2:0 победил самарские "Крылья Советов" в домашнем матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в присутствии 8 848 зрителей.

Забитыми мячами отметились Егор Коленков (29-я минута) и Иван Комаров (80). Матч стал первым в РПЛ после зимней паузы, которая продолжалась с декабря.

"Крылья Советов" занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. "Ростов" идет десятым, набрав 24 очка. В следующем туре "Крылья Советов" примут московский ЦСКА 8 марта. "Ростов" в этот же день сыграет дома против "Краснодара".