1 марта, 18:02
Футбол в России

"Ростов" обыграл "Крылья Советов" в первом матче РПЛ после зимней паузы

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян и нападающий "Крыльев Советов" Владислав Шитов . Эрик Романенко/ ТАСС
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян и нападающий "Крыльев Советов" Владислав Шитов
© Эрик Романенко/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0

ТАСС, 1 марта. "Ростов" со счетом 2:0 победил самарские "Крылья Советов" в домашнем матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в присутствии 8 848 зрителей.

Забитыми мячами отметились Егор Коленков (29-я минута) и Иван Комаров (80). Матч стал первым в РПЛ после зимней паузы, которая продолжалась с декабря.

"Крылья Советов" занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. "Ростов" идет десятым, набрав 24 очка. В следующем туре "Крылья Советов" примут московский ЦСКА 8 марта. "Ростов" в этот же день сыграет дома против "Краснодара".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

18

11

5

2

38

28

14

14

2

"Зенит"

18

11

3

4

36

35

17

18

3

"Динамо"

18

8

8

2

32

29

22

7

4

"Локомотив"

18

8

7

3

31

29

23

6

5

"Спартак"

18

9

3

6

30

27

24

3

6

"Крылья Советов"

19

8

5

6

29

36

29

7

7

"Рубин"

18

8

4

6

28

17

21

-4

8

ЦСКА

18

7

7

4

28

31

24

7

9

"Пари НН"

18

7

3

8

24

15

16

-1

10

"Ростов"

19

6

6

7

24

26

29

-3

11

"Факел"

18

5

6

7

21

15

19

-4

12

"Урал"

18

5

4

9

19

18

28

-10

13

"Ахмат"

18

4

5

9

17

18

23

-5

14

"Оренбург"

18

3

6

9

15

19

28

-9

15

"Балтика"

18

3

4

11

13

12

24

-12

16

"Сочи"

18

3

2

13

11

17

31

-14

  

Теги:
Российский футбол