На "СКА-Арене" установлен мировой рекорд посещаемости хоккейных матчей

Игру между СКА и "Торпедо" посетили 23 905 зрителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Мировой рекорд по посещаемости матчей на хоккейных аренах установлен на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге во время первой встречи первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и "Торпедо". Игру посетили 23 905 зрителей, сообщает пресс-служба КХЛ.

Первоначально посещаемость арены, на которой первый матч КХЛ между СКА и "Сочи" прошел 11 февраля, составляла 21 481 зритель, а с учетом аккредитованных на игру гостей клубов, семей и родственников игроков, волонтеров и тех, кто также работал на встрече, - 23 745 человек.

На первом матче финала Кубка Стэнли в 2010 году "Чикаго" - "Филадельфия" в "Юнайтед-Центре" присутствовало 22 312 зрителей.