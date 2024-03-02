В Санкт-Петербурге стартует Кубок Первого канала по фигурному катанию

Команда "Нас не догонят" на Кубке Первого канала 2023 года

Команда "Нас не догонят" на Кубке Первого канала 2023 года

В турнире примут участие команды Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Четвертый Кубок Первого канала по фигурному катанию стартует во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. В турнире примут участие шесть спортсменов, ставших лучшими на чемпионатах России и Спартакиаде сильнейших, три фигуриста, занявших с первое по третье места на первенстве страны, еще по одному в каждом виде определили СМИ и болельщики.

Первый в истории турнир прошел в 2021 году в Москве на арене "Мегаспорт", второй - в 2022 году на "Огарев-Арене" в Саранске, третий в 2023 году приняла московская "ЦСКА-Арена". В Санкт-Петербурге турнир состоится впервые.

В пятницу на Васильевском острове в здании завода "Севкабель" состоялась жеребьевка соревнований. В отличие от трех предыдущих турниров, в соревнованиях будут участвовать три команды, их капитаны - олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. Фигуристки сначала разыграли цвета своих команд, Загитова станет лидером "белых", Щербакова - "синих", Туктамышева - "красных".

В команду Щербаковой вошли олимпийские чемпионы в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, чемпионка России Аделия Петросян, Анна Фролова, Дарья Садкова, Вероника Яметова, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов, танцоры трехкратные бронзовые призеры чемпионатов Европы, трехкратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин, Софья Шевченко и Андрей Ежлов.

Команду Загитовой представят Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, Маргарита Базылюк, Ксения Синицына, Алина Горбачева, Ксения Гущина, двукратный чемпион России Евгений Семененко, чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк, Роман Савосин, Иван Рамзенков, Ирина Хавронина и Девид Нарижный, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

В составе команды Туктамышевой выступят чемпионы Европы - 2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, Софья Муравьева, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачева, Мария Агаева, чемпион России по прыжкам 2023 года, чемпион России среди юниоров Арсений Федотов, Лев Лазарев, Матвей Ветлугин, вице-чемпион Европы 2019 года Александр Самарин, чемпионы России 2023 года Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Главные соперники на юниорском уровне Федотов и Лазарев оказались в одной команде.

Новые форматы

Кубок Первого канала в этом году претерпел изменения. Были добавлены новые форматы, такие как баттл элементов и челлендж с болельщиками. В баттле элементов парникам нужно будет исполнить тодес и поддержку, танцорам - твиззлы и поддержку по дуге, одиночникам - сольные и параллельные прыжки. Конкурс с болельщиками остается в полной интриге. Призовой фонд в этом году составит 20 миллионов рублей.

Кубок Первого канала пройдет 2-3 марта. В первый день турнира фигуристы будут соревноваться в мастерстве выполнения элементов, а также представят короткие программы. В воскресенье состоятся конкурс капитанов, челлендж с болельщиками, также участники продемонстрируют произвольные программы.