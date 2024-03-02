Крамаренко выиграла упражнения с обручем на чемпионате России по художественной гимнастике

Второй стала Арина Янковская, третьей - Ксения Колядина

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Лала Крамаренко стала победительницей чемпионата России по художественной гимнастике в упражнениях с обручем. Турнир проходит в Москве.

Крамаренко показала результат 44,600 балла. Второе место заняла Арина Янковская (44,500 балла), третьей стала Ксения Колядина (44,050).

Крамаренко 19 лет, в 2021 году она завоевала золото чемпионата Европы в командном зачете. На счету спортсменки по три золотые медали юниорских чемпионатов мира и Европы.

Чемпионат России по художественной гимнастике завершится 2 марта.