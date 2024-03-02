Тарпищев не считает поражение Медведева на турнире в Дубае чем-то страшным

Российский теннисист уступил в полуфинале французу Уго Умберу

СОЧИ, 2 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае не является приоритетным, поэтому поражение Даниила Медведева в полуфинале не является чем-то страшным. Такое мнение ТАСС по телефону высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Медведев проиграл французу Уго Умберу со счетом 5:7, 3:6.

"Ничего страшного. К тому же Даниил после травмы и некоторое время на играл, всегда потом тяжело втягиваешься в игровой ритм, - сказал Тарпищев. - И в целом турнир в Дубае не является приоритетным".