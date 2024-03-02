Смит заявил, что компьютерный спорт в России изначально был направлен на инклюзивность

Глава Федерации компьютерного спорта России подчеркнул, что в соревнованиях под эгидой организации всегда участвуют с атлеты с с ограниченными возможностями здоровья

КАЗАНЬ, 2 марта. /ТАСС/. Компьютерный спорт в России изначально был направлен на инклюзивность, Федерация компьютерного спорта (ФКС) России продолжает следовать этому вектору. Об этом на пресс-конференции, посвященной развитию международного инклюзивного киберспорта, рассказал президент ФКС России Дмитрий Смит.

"Хочу сказать слова благодарности и организаторам Игр будущего, и Игорю Столярову (руководителю Игр будущего - прим. ТАСС), нам приятно быть частью этого проекта, - сказал Смит. - Киберспорт, по сравнению с футболом, хоккеем, - молодой вид спорта, но семья этого спорта растет, в том числе у нас появился фиджитал. В компьютерном спорте мы брали изначально вектор на инклюзивность. Мы показывали чемпионов, говорили, что они поддерживают физическую форму на уровне, что это их заработок. Мы продвигали этот принцип в жизни, он успешно проник в основные слои молодежи. Если посмотрите на ребят в киберспорте, сравните их с людьми 10 лет назад. Люди действительно осознают, что физической культурой нужно заниматься, потому что это важно".

"Что касается инклюзивности, мы видели наш спорт как инклюзивный изначально. В наших соревнованиях всегда участвуют ребята с ограниченными возможностями здоровья. Мы не любим говорить про ограничения, мы говорим про обратное, что в наших соревнованиях может принимать участие любой, на равных. Главное - эмоция, потому что вовлеченные в процесс люди перестают ощущать дискомфортные моменты, ощущают себя так, как остальные. Они не просят поблажек, просят, чтобы судьи к ним относились так же, как и ко всем. Наша задача - помогать в этом", - добавил Смит.

Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта. Соревнования проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.