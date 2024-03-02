Матыцин: Россия готова принимать спортивные соревнования самого высокого уровня

Министр спорта также отметил, что страна вновь может стать организатором Игр будущего

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Россия может снова принять Игры будущего, страна готова организовывать соревнования самого высокого уровня. Об этом министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил журналистам.

"Конечно, мы внимательно следим за Играми будущего, так как мы являемся соорганизаторами. Мне интересны все дисциплины. Готова ли Россия принять их в будущем снова? Россия готова принимать соревнования самого высокого уровня", - сказал Матыцин.

Первые Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта. Соревнования проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.