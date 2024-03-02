Гимнастка Лала Крамаренко заявила, что любит выступать для зрителей

Спортсменка победила на чемпионате России в личном многоборье и во всех отдельных упражнениях

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Лале Крамаренко было бы неудобно, если бы она решила не выступать на чемпионате России по художественной гимнастике. Об этом спортсменка заявила журналистам.

Крамаренко победила на чемпионате России в личном многоборье и во всех отдельных упражнениях.

"Конечно, во всех упражнениях есть помарки, но я не буду говорить о них, мы разберем это с тренером. Сейчас моя программа мне очень нравится, она абсолютно разная, каждая музыка - это характер, танец, искусство", - сказала Крамаренко.

"У меня есть некоторые проблемы с здоровьем. Недавно еще я переболела тоже сильно, но через танцы решила снова выступать. Я люблю выступать для зрителей, я понимаю, что все приходят посмотреть новые программы, мне было бы неудобно, если бы я не выступала", - добавила она.

Крамаренко 19 лет, в 2021 году она завоевала золото чемпионата Европы в командном зачете. На счету спортсменки по три золотые медали юниорских чемпионатов мира и Европы.