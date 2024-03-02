Поздняков: спортсмены недружественных стран скоро будут строить мосты дружбы с Россией

Глава ОКР подчеркнул, что запланированные на сентябрь Игры дружбы открыты для атлетов всего мира

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Атлеты из недружественных стран скоро осознают ошибочность политики своих государств и через спорт будут налаживать связи с Россией. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в рамках дискуссии "Спорт в современном мире", проходящей в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

"Мы с коллегами из Лозанны регулярно проводим конференции по телефону, и мы говорим, что мы против монополии Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпийские игры. Но выйти из-под финансового давления спонсоров МОК вряд ли получится в ближайшее время, поэтому нам важно искать выходы, замену и альтернативу. Мы смогли не заместить, но реформировать календарь соревнований, сейчас мы уже полностью перешли на формат проведения спартакиад. Этот путь выбран верно, и в среднесрочной перспективе надо двигаться в этом направлении", - сказал Поздняков.

"Игры дружбы не являются альтернативной Олимпиаде. Это игры, открытые для спортсменов всего мира, даже для тех стран, которые пытаются проводить свои политические амбиции посредством спорта. Спортсмены из недружественных государств скоро осознают ущербность политики своих стран и будут строить мосты дружбы через спорт, как говорил Пьер де Кубертен", - добавил глава ОКР.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 7 тыс. спортсменов.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.