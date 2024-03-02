Лидер РПЛ "Краснодар" не смог обыграть дома "Рубин"

Казанцы ушли от поражения на 90-й минуте

ТАСС, 2 марта. "Краснодар" и казанский "Рубин" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.

Гол у хозяев забил Олакунле Олусегун (36-я минута), у гостей отличился Рустамжон Ашурматов (90). На 14-й минуте игры защитник хозяев Сергей Петров получил повреждение и был заменен.

В первом круге краснодарский клуб на выезде одержал победу со счетом 2:0.

Подопечные Владимира Ивича прервали серию из двух побед в РПЛ, клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 39 очков после 19 игр, у идущего на втором месте "Зенита" 36 очков после 18 игр. Казанский клуб поднялся на шестое место, набрав 29 очков.

В следующем туре "Краснодар" 8 марта на выезде сыграет с "Ростовом", "Рубин" днем позднее примет "Пари Нижний Новгород".