Лидер РПЛ "Краснодар" не смог обыграть дома "Рубин"

ТАСС, 2 марта. "Краснодар" и казанский "Рубин" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.
Гол у хозяев забил Олакунле Олусегун (36-я минута), у гостей отличился Рустамжон Ашурматов (90). На 14-й минуте игры защитник хозяев Сергей Петров получил повреждение и был заменен.
В первом круге краснодарский клуб на выезде одержал победу со счетом 2:0.
Подопечные Владимира Ивича прервали серию из двух побед в РПЛ, клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 39 очков после 19 игр, у идущего на втором месте "Зенита" 36 очков после 18 игр. Казанский клуб поднялся на шестое место, набрав 29 очков.
В следующем туре "Краснодар" 8 марта на выезде сыграет с "Ростовом", "Рубин" днем позднее примет "Пари Нижний Новгород".
1
"Краснодар"
19
11
6
2
39
29
15
14
2
"Зенит"
18
11
3
4
36
35
17
18
3
"Динамо"
18
8
8
2
32
29
22
7
4
"Локомотив"
18
8
7
3
31
29
23
6
5
"Спартак"
18
9
3
6
30
27
24
3
6
"Рубин"
19
8
5
6
29
18
22
-4
7
"Крылья Советов"
19
8
5
6
29
36
29
7
8
ЦСКА
19
7
8
4
29
32
25
7
9
"Пари НН"
18
7
3
8
24
15
16
-1
10
"Ростов"
19
6
6
7
24
26
29
-3
11
"Факел"
18
5
6
7
21
15
19
-4
12
"Урал"
18
5
4
9
19
18
28
-10
13
"Ахмат"
18
4
5
9
17
18
23
-5
14
"Оренбург"
19
3
7
9
16
20
29
-9
15
"Балтика"
18
3
4
11
13
12
24
-12
16
"Сочи"
18
3
2
13
11
17
31
-14