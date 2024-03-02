2 марта, 15:31
Футбол в России

Лидер РПЛ "Краснодар" не смог обыграть дома "Рубин"

Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич. Сергей Савостьянов/ ТАСС
Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Казанцы ушли от поражения на 90-й минуте

ТАСС, 2 марта. "Краснодар" и казанский "Рубин" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.

Гол у хозяев забил Олакунле Олусегун (36-я минута), у гостей отличился Рустамжон Ашурматов (90). На 14-й минуте игры защитник хозяев Сергей Петров получил повреждение и был заменен.

В первом круге краснодарский клуб на выезде одержал победу со счетом 2:0.

Подопечные Владимира Ивича прервали серию из двух побед в РПЛ, клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 39 очков после 19 игр, у идущего на втором месте "Зенита" 36 очков после 18 игр. Казанский клуб поднялся на шестое место, набрав 29 очков.

В следующем туре "Краснодар" 8 марта на выезде сыграет с "Ростовом", "Рубин" днем позднее примет "Пари Нижний Новгород".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

19

11

6

2

39

29

15

14

2

"Зенит"

18

11

3

4

36

35

17

18

3

"Динамо"

18

8

8

2

32

29

22

7

4

"Локомотив"

18

8

7

3

31

29

23

6

5

"Спартак"

18

9

3

6

30

27

24

3

6

"Рубин"

19

8

5

6

29

18

22

-4

7

"Крылья Советов"

19

8

5

6

29

36

29

7

8

ЦСКА

19

7

8

4

29

32

25

7

9

"Пари НН"

18

7

3

8

24

15

16

-1

10

"Ростов"

19

6

6

7

24

26

29

-3

11

"Факел"

18

5

6

7

21

15

19

-4

12

"Урал"

18

5

4

9

19

18

28

-10

13

"Ахмат"

18

4

5

9

17

18

23

-5

14

"Оренбург"

19

3

7

9

16

20

29

-9

15

"Балтика"

18

3

4

11

13

12

24

-12

16

"Сочи"

18

3

2

13

11

17

31

-14

  

Теги:
Российский футбол