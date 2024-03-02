Тарасова считает, что Кубок Первого канала по фигурному катанию смотрит вся страна

Кубок Первого канала проходит 2-3 марта в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Кубок Первого канала по фигурному катанию смотрит вся страна. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Кубок Первого канала проходит 2-3 марта в Санкт-Петербурге.

"Хорошее зрелище не первый год идет, очень хорошо проходит, полный зал зрителей, вся страна смотрит. Нововведение с битвой элементов очень хорошее. Поразил кто-то определенный сегодня? Нет, я рассматриваю это соревнование как команду", - сказала Тарасова.

После первого дня лидирует "синяя" команда Анны Щербаковой (63 очка), второй идет "белая" Алины Загитовой (55), третьей - "красная" Елизаветы Туктамышевой (53).