Зобнин считает, что футболистам "Спартака" не хватало Абаскаля в матче с "Зенитом"

Главный тренер красно-белых пропустил игру из-за дисквалификации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Футболистам московского футбольного клуба "Спартак" не хватало подсказок от главного тренера Гильермо Абаскаля по ходу матча 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

В субботу "Спартак" сыграл вничью на выезде с "Зенитом" (0:0). Абаскаль пропустил игру из-за дисквалификации. Руководил командой от бровки его помощник Владимир Слишкович.

"Если бы был Гильермо Абаскаль, было бы больше подсказок, - сказал Зобнин. - Он наш тренер, конечно, его не хватало. В прошлый раз перед матчем с "Крыльями Советов" он нам все объяснил. Было ли нам комфортно, если бы он присутствовал на стадионе? Мы с ним работали 40 дней [на сборах], знали все о "Зените", проводили с ним теорию".

Абаскаль был дисквалифицирован на три матча в начале декабря за неспортивное поведение. Испанец пропустил второй матч из-за дисквалификации, ранее он отсутствовал на тренерской скамье в домашней игре команды с самарскими "Крыльями Советов" (3:0) 9 декабря.