Леброн Джеймс первым в истории преодолел отметку в 40 тыс. очков в НБА

Американский баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" набрал 26 очков в матче против "Денвера"

ТАСС, 3 марта. "Лос-Анджелес Лейкерс" со счетом 114:124 уступил "Денверу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал серб Никола Йокич из "Денвера", набравший 36 очков. У "Лос-Анджелес Лейкерс" больше всех очков на счету американца Леброна Джеймса - 26. Он первым преодолел отметку 40 тыс. очков за время выступления в НБА.

В турнирной таблице Западной конференции "Денвер" занимает третье место с 42 победами в 61 матче, "Лейкерс" идут десятыми, в активе команды 33 победы по итогам 62 игр.