Завершившая карьеру прыгунья с шестом Сидорова пока не видит себя в роли тренера

Анжелика Сидорова объявила о завершении спортивной карьеры в декабре прошлого года

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, объявившая о завершении карьеры в декабре 2023 года, пока не рассматривает свое возвращение в спорт в качестве тренера. Об этом Сидорова рассказала ТАСС.

Прыгунья с шестом, имеющая в своем активе также титул чемпионки мира 2019 года, за несколько месяцев до объявления о завершении карьеры стала мамой.

"Тренером, честно говоря, я себя пока не вижу, - призналась Сидорова. - Я особо не училась на тренера и не знаю, как им быть. Каждый должен заниматься тем делом, в котором разбирается. Я разбираюсь только в прыжках с шестом, все остальное мне неподвластно".

Сидоровой 32 года. В ее активе также победы на летнем чемпионате Европы 2014 года и в финале Бриллиантовой лиги в 2021 году. Спортсменка дважды становилась второй на зимних мировых первенствах (2014, 2018) и два раза побеждала на чемпионатах Европы в помещении (2015, 2019).

В финале Бриллиантовой лиги в 2021 году Сидорова показала результат 5,01 метра. Она стала лишь четвертой женщиной, которой покорилось это достижение. Рекордсменкой является двукратная олимпийская чемпионка россиянка Елена Исинбаева (5,06).