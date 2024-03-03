Чемпионка мира в прыжках с шестом Сидорова допустила, что станет спортивным комментатором

Анжелика Сидорова в декабре 2023 года объявила о завершении спортивной карьеры

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, объявившая о завершении карьеры в декабре 2023 года, не исключает того, что со временем станет комментатором легкоатлетических турниров. Об этом Сидорова рассказала ТАСС.

Прыгунья с шестом за несколько месяцев до объявления о завершении карьеры стала мамой. В конце января Сидорова комментировала на одном из каналов турнир по прыжкам в высоту "Битва полов".

"Необычный опыт, было интересно, - сказала Сидорова. - Но мне ради этого было сложно убежать из дома, да и спать хотелось. Я волновалась и пока даже не собралась послушать со стороны, как все получилось".

"Вижу ли я себя в роли спортивного комментатора в будущем? Может быть, может быть. Пока очень мало времени прошло с рождения ребенка", - добавила собеседница ТАСС.

Чемпионке мира 2019 года Сидоровой 32 года. В ее активе также победы на летнем чемпионате Европы 2014 года и в финале Бриллиантовой лиги в 2021 году. Спортсменка дважды становилась второй на зимних мировых первенствах (2014, 2018) и два раза побеждала на чемпионатах Европы в помещении (2015, 2019).

В финале Бриллиантовой лиги в 2021 году Сидорова показала результат 5,01 метра. Она стала лишь четвертой женщиной, которой покорилось это достижение. Рекордсменкой является двукратная олимпийская чемпионка россиянка Елена Исинбаева (5,06).