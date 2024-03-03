Немов не исключил своего участия в соревнованиях по фиджитал-гимнастике

Четырехкратный олимпийский чемпион отметил, что в будущем хотел бы увидеть подобные соревнования по спортивной гимнастике, прыжкам в воду, фигурному катанию

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов считает, что этот вид спорта в скором времени может появиться в фиджитал-формате, и не исключил своего участия в соревнованиях. Об этом он рассказал журналистам на Играх будущего.

"Фиджитал-гимнастика? Все возможно, думаю, в нашем виде спорта такое тоже будет. Могу рассмотреть реанимирование карьеры, если будут интересные предложения. В будущем хотел бы посетить соревнования в фиджитал-формате по спортивной гимнастике, прыжкам в воду, фигурному катанию, это те виды спорта, которые мне близки", - сказал Немов.

"Рано сравнивать Игры будущего с Олимпиадой, но здесь все равно присутствует накал страстей, это очень важно. Такого, как Игры будущего, я в мире еще не видел, здесь для меня много нового, немного непонятны форматы. Очень дружелюбная атмосфера, спасибо волонтерам, все на высоком уровне, как и все главные спортивные мероприятия в нашей стране, начиная с Универсиады, Олимпийских игр, чемпионата мира по футболу. Люди уезжают с ощущением праздника", - добавил Немов.

Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта. Соревнования проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают свыше 2 тыс. человек из 107 стран.