"Амур" сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Металлургом"

Команда, занявшая восьмое место на Востоке, победила во втором матче серии в гостях

ТАСС, 3 марта. Хабаровский "Амур" со счетом 3:2 обыграл магнитогорский "Металлург" во втором матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Хохлачев (19-я минута), Дмитрий Шевченко (35) и Егор Коршков (35). У проигравших отличились Игорь Гераськин (15) и Люк Джонсон (60). Вторую и третью шайбы "Амура" разделили 15 секунд.

"Металлург" по итогам регулярного чемпионата занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции, "Амур" стал восьмым.

Счет в серии до четырех побед сравнялся - 1-1. В первой встрече победу одержал "Металлург" (2:1). Третий матч противостояния пройдет 5 марта в Хабаровске.