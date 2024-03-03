Леонов рассказал, что все спортсмены остались довольны организацией Игр будущего

Церемония закрытия турнира прошла в воскресенье

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Спортсмены из всех 107 стран, которые приняли участие в Играх будущего в Казани, остались довольны уровнем организации соревнований. Об этом ТАСС рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Церемония закрытия турнира прошла в воскресенье.

"Церемония закрытия - красивый финал. Было очень непросто, было много вопросов вначале. Сегодня мы подводим итоги, и однозначно нужно сказать, что получился хороший продукт, хорошие Игры. Мы получили обратную связь от спортсменов, ребят, которые приехали и поучаствовали в соревнованиях. Цифры говорят сами за себя - 107 стран. Вы можете спросить любого спортсмена, который приехал сюда, и он без лукавства скажет, что было супер", - сказал Леонов.

В основную программу Игр будущего, которые проходили в Казани, вошли 16 дисциплин, еще 5 - в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях приняли более 2 тыс. человек из 107 стран.