Фигуристка Валиева назвала переломный момент на Олимпийских играх в Пекине

Во время Олимпиады был обнародован результат проверки допинг-пробы фигуристки, в которой был обнаружен запрещенный препарат

ТАСС, 3 марта. Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что, выйдя на раскатку перед произвольной программой на Олимпиаде в Пекине, поняла, что не сможет показать хороший результат. Об этом спортсменка рассказала в интервью для документального фильма японского канала NHK "Исповедь Валиевой".

Во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине был обнародован результат декабрьской допинг-пробы Валиевой, в которой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года.

"До этого не было особо фотографов, а тут все вокруг с фотоаппаратами, все фотографируют, выкладывают сразу же то, как ты упала. Я вышла на раскату и поняла, что все. Если я понимала, что не делаю сальхов, не делаю аксель, тем более не сделала тулуп, надо было оставить этот тулуп и не пытаться делать то ли двойной, то ли тройной аксель, а пойти кататься с тройными прыжками. Но я испугалась, что мне скажут тренеры, почему не вошла во все прыжки, наверное, в тот момент я и сдалась", - сказала Валиева.

Валиева лидировала после короткой программы на Олимпиаде, после произвольной программы россиянка заняла итоговое четвертое место. После объявления о дисквалификации все результаты спортсменки начиная с 25 декабря 2021 года были аннулированы.

30 января 2024 года Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.