СКА сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Торпедо"

Армейцы победили во втором матче во втором овертайме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 3:2 во втором овертайме обыграл нижегородское "Торпедо" во втором матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "СКА-Арене".

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Сергей Толчинский (39-я минута), Михаил Воробьев (58) и Василий Глотов (93). У проигравших отличились Максим Летунов (28) и Сергей Гончарук (36).

Встречу посетили 23 996 зрителей - это новый рекорд по посещаемости матчей на хоккейных аренах. Первую встречу плей-офф на "СКА-Арене" посетили 23 905 зрителей. Первоначально посещаемость арены, на которой первый матч КХЛ между СКА и "Сочи" прошел 11 февраля, составляла 21 481 зритель, а с учетом аккредитованных на игру гостей клубов, семей и родственников игроков, волонтеров и тех, кто также работал на встрече, - 23 745 человек.

В конце второго периода судьи отменили гол СКА, так как шайба была заброшена после того, как время игрового отрезка истекло. Хозяева забросили шайбу в первом овертайме, арбитры также отменили взятие ворот, так как шайба пересекла линию после свистка судьи.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Первый матч команда из Нижнего Новгорода выиграла со счетом 5:2. Третья встреча противостояния состоится 5 марта в Нижнем Новгороде.