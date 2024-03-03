"Балтика" и "Сочи" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 3 марта. Калининградская "Балтика" и футбольный клуб "Сочи" сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде.
"Сочи" провел первый матч под руководством испанского тренера Роберто Морено. В качестве главного тренера он работал в испанской "Гранаде" и "Монако". Он был ассистентом главного тренера в испанских "Барселоне" и "Сельте", а также итальянской "Роме". В 2019 году Морено работал главным тренером сборной Испании, которая под его руководством отобралась на чемпионат Европы.
"Балтика" не может победить в восьми матчах чемпионата России подряд, "Сочи" - в семи. "Балтика" с 14 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице. "Сочи" набрал 12 очков и занимает последнее, 16-е место.
В следующем туре "Балтика" на выезде сыграет с "Оренбургом", "Сочи" в гостях встретится с московским "Локомотивом". Игры пройдут 10 марта.
1
"Краснодар"
19
11
6
2
39
29
15
14
2
"Зенит"
19
11
4
4
37
35
17
18
3
"Динамо"
19
9
8
2
35
31
23
8
4
"Спартак"
19
9
4
6
31
27
24
3
5
"Локомотив"
19
8
7
4
31
30
25
5
6
"Рубин"
19
8
5
6
29
18
22
-4
7
ЦСКА
19
7
8
4
29
32
25
7
8
"Крылья Советов"
19
8
5
6
29
36
29
7
9
"Пари НН"
19
7
4
8
25
16
17
-1
10
"Ростов"
19
6
6
7
24
26
29
-3
11
"Факел"
19
5
7
7
22
16
20
-4
12
"Ахмат"
19
5
5
9
20
19
23
-4
13
"Урал"
19
5
4
10
19
18
29
-11
14
"Оренбург"
19
3
7
9
16
20
29
-9
15
"Балтика"
19
3
5
11
14
12
24
-12
16
"Сочи"
19
3
3
13
12
17
31
-14