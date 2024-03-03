3 марта, 17:59
Футбол в России

"Балтика" и "Сочи" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 0:0

ТАСС, 3 марта. Калининградская "Балтика" и футбольный клуб "Сочи" сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде.

"Сочи" провел первый матч под руководством испанского тренера Роберто Морено. В качестве главного тренера он работал в испанской "Гранаде" и "Монако". Он был ассистентом главного тренера в испанских "Барселоне" и "Сельте", а также итальянской "Роме". В 2019 году Морено работал главным тренером сборной Испании, которая под его руководством отобралась на чемпионат Европы.

"Балтика" не может победить в восьми матчах чемпионата России подряд, "Сочи" - в семи. "Балтика" с 14 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице. "Сочи" набрал 12 очков и занимает последнее, 16-е место.

В следующем туре "Балтика" на выезде сыграет с "Оренбургом", "Сочи" в гостях встретится с московским "Локомотивом". Игры пройдут 10 марта.

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

19

11

6

2

39

29

15

14

2

"Зенит"

19

11

4

4

37

35

17

18

3

"Динамо"

19

9

8

2

35

31

23

8

4

"Спартак"

19

9

4

6

31

27

24

3

5

"Локомотив"

19

8

7

4

31

30

25

5

6

"Рубин"

19

8

5

6

29

18

22

-4

7

ЦСКА

19

7

8

4

29

32

25

7

8

"Крылья Советов"

19

8

5

6

29

36

29

7

9

"Пари НН"

19

7

4

8

25

16

17

-1

10

"Ростов"

19

6

6

7

24

26

29

-3

11

"Факел"

19

5

7

7

22

16

20

-4

12

"Ахмат"

19

5

5

9

20

19

23

-4

13

"Урал"

19

5

4

10

19

18

29

-11

14

"Оренбург"

19

3

7

9

16

20

29

-9

15

"Балтика"

19

3

5

11

14

12

24

-12

16

"Сочи"

19

3

3

13

12

17

31

-14

  

Теги:
Российский футбол