"Балтика" и "Сочи" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 0:0

ТАСС, 3 марта. Калининградская "Балтика" и футбольный клуб "Сочи" сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде.

"Сочи" провел первый матч под руководством испанского тренера Роберто Морено. В качестве главного тренера он работал в испанской "Гранаде" и "Монако". Он был ассистентом главного тренера в испанских "Барселоне" и "Сельте", а также итальянской "Роме". В 2019 году Морено работал главным тренером сборной Испании, которая под его руководством отобралась на чемпионат Европы.

"Балтика" не может победить в восьми матчах чемпионата России подряд, "Сочи" - в семи. "Балтика" с 14 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице. "Сочи" набрал 12 очков и занимает последнее, 16-е место.

В следующем туре "Балтика" на выезде сыграет с "Оренбургом", "Сочи" в гостях встретится с московским "Локомотивом". Игры пройдут 10 марта.