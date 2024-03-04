РУСАДА с начала года зафиксировало 47 нарушений правил доступности для допинг-тестирования

В феврале было зафиксировано 15 таких нарушений

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в феврале 2024 года зафиксировали 15 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В феврале было зафиксировано 15 нарушений правил доступности для тестирования", - сообщила собеседница ТАСС. В январе РУСАДА выявило 32 подобных нарушения.

За 12 месяцев 2023 года РУСАДА зафиксировало 242 подобных нарушения, в 2022-м - 375.

Спортсмен в случае трехкратного нарушения правил доступности в течение года может быть отстранен от участия в соревнованиях и централизованных тренировочных сборах и позднее дисквалифицирован.