Лавров: позиция по участию Израиля в Олимпиаде демонстрирует двуличие Запада и МОК

Глава МИД РФ отметил, что тема спорта политизируется уже не менее двух лет, обратив внимание, что в антидопинговых федерациях "70%, если не 75%, в руководящих структурах - представители НАТО или союзников НАТО"

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Запад категорически отказывается, несмотря на операцию в Газе, не допускать Израиль к участию в парижской Олимпиаде, но при этом запрещает выступать российским спортсменам. На двуличие этой позиции указал, выступая на сессии Всемирного фестиваля молодежи, глава МИД РФ Сергей Лавров. Модератором дискуссии выступил первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман.

"Если уж брать статистику, <...> когда нас обвиняют в жутких преступлениях, с 2014 года, когда состоялся на Украине государственный переворот, по сегодняшний момент на Украине с обеих сторон в результате попыток киевского режима подавить бомбежками Донбасс <...> погибло и ранено меньше гражданских, существенно меньше, чем за неполных пять месяцев операции Израиля в Газе", - обратил внимание российский министр.

"Каким тоном - вплоть до истерики - Запад описывает то, что он приписывает России, и как он реагирует на ситуацию в Газе, лишь призывая остановить войну", - возмутился Лавров и напомнил, что в палестинском анклаве погибли 30 тыс. человек и ранены 70 тыс. человек.

Тем не менее, указал он, Международный олимпийский комитет "категорически отказался" удовлетворить просьбу арабских стран "приостановить участие Израиля в Олимпиаде этого года".

Глава МИД РФ констатировал, что тема спорта политизируется уже не менее двух лет, со времени допинговых скандалов, обратив внимание, что в антидопинговых федерациях "70%, если не 75%, в руководящих структурах - представители НАТО или союзников НАТО".

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.