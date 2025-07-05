"Реал" сыграет с ПСЖ в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу

В четвертьфинале испанский клуб обыграл дортмундскую "Боруссию"

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Испанский "Реал" обыграл германскую "Боруссию" из Дортмунда со счетом 3:2 в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США).

В составе победителей голы забили Гонсало Гарсия (10-я минута), Фран Гарсия (20) и Килиан Мбаппе (90+4), у проигравших отличились Максимилиан Байер (90+3) и Серу Гирасси (90+8). На шестой добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил защитник "Реала" Хёйсен.

В полуфинале "Реал" сыграет с действующим победителем Лиги чемпионов французским "Пари Сен-Жермен". Парижане в 1/4 финала со счетом 2:0 победили германскую "Баварию". Матч "Реала" и ПСЖ пройдет 8 июля. 9 июля состоится второй полуфинал, в котором английский "Челси" встретится с бразильским "Флуминенсе".

В 1/8 финала "Реал" со счетом 1:0 обыграл итальянский "Ювентус", "Боруссия" была сильнее мексиканского "Монтеррея" (2:1).

Клубный чемпионат мира впервые проходит в новом формате. В турнире играют 32 команды. Финал состоится 13 июля.