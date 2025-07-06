Форвард "Айлендерс" Цыплаков обратился в арбитраж НХЛ

Его дело по поводу контракта с "Нью-Йорк Айлендерс" рассмотрят в период с 20 июля по 4 августа

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Российский нападающий Максим Цыплаков вошел в число 11 игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обратившихся в арбитраж по поводу предложенной им зарплаты. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации игроков лиги (NHLPA).

Арбитражные слушания пройдут с 20 июля по 4 августа. 11 хоккеистов, обратившихся в арбитраж, имеют статус ограниченно свободных агентов. По информации журналиста Стефена Роснера, "Айлендерс" сделали квалификационное предложение Цыплакову на общую сумму $897 тыс.

Хоккеисты смогут подписать контракты со своими текущими командами в любое время до начала слушаний. При принятии решения по контракту арбитр руководствуется рыночной стоимостью игрока, а также его достижениями и статистикой в сравнении с другими игроками. Как правило, арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона, при этом срок соглашения выбирает сторона ответчика.

Цыплакову 26 лет, в мае 2024 года он подписал контракт с клубом "Нью-Йорк Айлендерс" на один сезон. В 77 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 35 очков (10 заброшенных шайб + 25 результативных передач). До переезда в Америку игрок с 2015 года выступал за команды системы московского "Спартака".