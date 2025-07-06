Андреева и Шнайдер не смогли выйти в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде

Россиянки проиграли соотечественнице Анне Калинской и румынке Соране Кырсте

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли соотечественнице Анне Калинской и румынке Соране Кырсте в четвертом круге Уимблдона в женском парном разряде. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 6:1 в пользу Калинской и Кырсти. В четвертьфинале они сыграют против Се Шувэй (Тайвань) и Елены Остапенко (Латвия).

Андреевой 18 лет, она занимает 7-е место в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету три победы на турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. Шнайдер 21 год, она располагается на 15-й строчке в мировом рейтинге в одиночном разряде, в ее активе четыре титула WTA. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США 2024 года.

В парном рейтинге WTA Шнайдер занимает 9-е место, Андреева - 13-е. В январе спортсменки в паре выиграли турнир в австралийском Брисбене, в марте стали победительницами турнира в Майами. В 2024 году Андреева и Шнайдер завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Калинской 26 лет, она занимает 39-е место в одиночном рейтинге WTA и 49-е - в парном. На счету россиянки нет побед на турнирах WTA в личном разряде, в парном разряде спортсменка выиграла четыре титула. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году. В паре она доходила до 1/4 финала турнира годом ранее.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля. В прошлом году в женском парном разряде турнир выиграли чешка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд.