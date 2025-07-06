Арбитры финала футбольной Медиалиги попали в ДТП

Дмитрий Жилинский, Владимир Воробьев и Артур Сухарев получили тяжелые травмы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Бригада арбитров, работавшая на матче финала футбольной Медиалиги между командами "Амкал" и Broke Boys, попала в аварию. Об этом сообщает пресс-служба "Амкала".

Финал Медиалиги прошел 5 июля в Москве и завершился победой "Амкала" со счетом 2:0.

"После вчерашнего финала Дмитрий Жилинский, Владимир Воробьев и Артур Сухарев, работавшие арбитрами на матче, попали в аварию и получили тяжелые травмы. От всей души желаем им здоровья, сил и скорейшего восстановления. Ждем их обратно на полях Медиалиги", - говорится в сообщении.