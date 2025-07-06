Двукратный чемпион НБА Дюрант перешел в "Хьюстон"

В сделке в общей сложности приняли участие семь команд

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион, двукратный победитель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант перешел в "Хьюстон" на правах обмена из "Финикса".

В сделке в общей сложности приняли участие семь команд - помимо "Хьюстона" и "Финикса", это "Атланта", "Бруклин", "Голден Стейт", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Миннесота". Команды получили права на игроков, денежные компенсации и право выбора на драфтах.

Дюранту 36 лет, он является единственным в истории четырехкратным олимпийским чемпионом по баскетболу. Также баскетболист дважды признавался самым ценным игроком финала НБА и 15 раз принимал участие в Матче всех звезд НБА. Дюрант играл за "Оклахому", "Голден Стэйт", с которым два раза становился чемпионом НБА, и "Бруклин". В составе "Финикса" спортсмен выступал с 2023 года.