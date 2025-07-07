"Барселона" продлила контракт с футболистом Щенсным

Новое соглашение с вратарем рассчитано на два сезона

МАДРИД, 7 июля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Барселона" продлил контракт с польским вратарем Войцехом Щенсным. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Новое соглашение с игроком рассчитано на два сезона.

Щенсный перешел в "Барселону" в октябре 2024 года, возобновив профессиональную карьеру спустя пару месяцев после ее завершения. За испанский клуб он провел 30 матчей, в которых 14 раз сохранил ворота в неприкосновенности. В составе "Барселоны" поляк стал чемпионом Испании, а также победителем кубка и суперкубка страны.

Щенсному 35 лет, до этого с 2017 года он выступал за итальянский "Ювентус". Вместе с ним вратарь трижды становился чемпионом Италии (2017/18, 2018/19, 2019/20) и обладателем кубка страны (2017/18, 2020/21, 2023/24), также он дважды побеждал в Суперкубке Италии (2018, 2020). Выступая за "Арсенал", Щенсный дважды стал обладателем Кубка Англии (2014, 2015) и один раз - суперкубка страны (2014). В составе сборной Польши Щенсный провел 84 матча, пропустив 83 гола.