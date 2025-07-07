СМИ: "Фламенго" отказался от одновременной покупки футболистов Карраскаля и Барко

Бразильцы отказались от этой идеи из-за трудности в переговорах с российскими клубами

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июля. /ТАСС/. Руководство бразильского футбольного клуба "Фламенго" приняло решение отказаться от идеи приобрести и колумбийского полузащитника московского "Динамо" Хорхе Карраскаля, и аргентинского хавбека московского "Спартака" Эсекьеля Барко. Об этом сообщил журналист Хулио Мигель Нето на своей странице в X.

По информации источника, "Фламенго" отказался от идеи приобрести обоих футболистов из-за трудности в переговорах с российскими клубами. Отмечается, что на данный момент трансфер Карраскаля для бразильской команды является более приоритетным, однако окончательное решение будет принято в течение следующих нескольких дней.

26 июня "Спорт-Экспресс" сообщил, что "Динамо" возобновило переговоры с бразильским "Фламенго" по Карраскалю. Позднее журналист Пабло Руа уточнил, что переговоры приостановились из-за споров об условиях оплаты. Московский клуб требовал получить всю сумму за трансфер сразу, "Фламенго" планировал выплачивать ее в три этапа. По информации журналиста Вене Касагранде, клубы договорились о выплате в три этапа, сделка близка к положительному исходу.

5 июля газета O Dia сообщала, что "Фламенго" уже согласовал контракт с Барко и намерен в ближайшее время направить предложение о покупке "Спартаку" в размере €14 млн. Издание уточняло, что московский клуб намерен выручить значительную часть от покупки футболиста у аргентинского клуба "Ривер Плейт", которая обошлась в €16 млн. Сам футболист, как отмечала O Dia, хочет покинуть "Спартак" ради возвращения в Южную Америку, чтобы быть более заметным для тренерского штаба сборной Аргентины перед чемпионатом мира 2026 года. Контракт аргентинца с российским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Карраскалю 28 лет, он выступает за "Динамо" с лета 2023 года. В минувшем сезоне футболист провел за команду 35 матчей в разных турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. До этого Карраскаль защищал цвета московского ЦСКА.

Барко 26 лет, он перешел в "Спартак" летом 2024 года. За красно-белых футболист провел 36 матчей в различных турнирах, записав на свой счет 14 голов и 9 результативных передач. За "Ривер Плейт" Барко выступал с 2022 года на правах аренды из американской "Атланты", в январе 2024 года аргентинский клуб выкупил контракт полузащитника.