СМИ: "Монреаль" заинтересован в переходе хоккеиста Евгения Кузнецова

Ранее агент россиянина Шуми Бабаев заявил о решении Кузнецова продолжить карьеру в НХЛ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" заинтересован в подписании контракта с российским нападающим Евгением Кузнецовым. Об этом на своей странице в X сообщил журналист Марко д'Амико.

"Хочу внести ясность относительно Кузнецова: этим летом "Монреаль" действительно сделал все возможное - там тщательно оценивают все варианты и уже готовят планы B, C и D", - написал он.

26 июня агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил о решении Кузнецова продолжить карьеру в НХЛ. При этом "Спорт-Экспресс" ранее сообщал, что казанский "Ак Барс" был заинтересован в переходе нападающего, но отказался от этого варианта из-за неспортивных проблем игрока.

В июле 2024 года Кузнецов подписал контракт с петербургским СКА. Соглашение было рассчитано до конца сезона-2027/28, но в апреле клуб объявил о его расторжении. В регулярном чемпионате сезона-2024/25 Кузнецов провел 39 матчей, в которых забросил 12 шайб и сделал 25 голевых передач. В шести играх плей-офф нападающий отметился голом и двумя результативными пасами. СКА в серии первого раунда плей-офф со счетом 2-4 уступил московскому "Динамо".

Кузнецову 33 года, он был выбран "Вашингтоном" на драфте НХЛ 2010 года под общим 26-м номером. За столичную команду игрок выступал с 2014 года, вместе с ней он выиграл Кубок Стэнли (2018). В НХЛ Кузнецов также выступал за "Каролину". В составе сборной России нападающий дважды стал чемпионом мира (2012, 2014) и два раза выигрывал бронзовые медали турнира (2016, 2017). В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина, отстранение распространялось только на матчи под эгидой Международной федерации хоккея и Континентальной хоккейной лиги.

В России Кузнецов с 2009 по 2014 год защищал цвета челябинского "Трактора". В сезоне-2011/12 команда вместе с форвардом выиграла Кубок континента (вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ), в следующем сезоне клуб стал финалистом Кубка Гагарина.