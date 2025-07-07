Новичок РПЛ "Сочи" арендовал у "Спартака" футболиста Зиньковского

Арендное соглашение рассчитано на один сезон

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. "Сочи" арендовал у московского "Спартака" футболиста Антона Зиньковского. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон.

Зиньковскому 29 лет, его контракт со "Спартаком" действует до июня 2027 года. В прошлом сезоне полузащитник на правах аренды провел 24 матча в различных турнирах в составе самарских "Крыльев Советов", отметившись 4 голевыми передачами. Ранее он выступал за "Крылья Советов" с 2019 по 2022 год. Вместе с "Крыльями Советов" футболист стал победителем Мелбет - Первой лиги в 2021 году.