Челестини рассказал о сильных качествах новичка ЦСКА Алвеса

Главный тренер отметил, что бразилец может в одиночку раскачать оборону соперника и способен управлять ходом матча

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 июля. /ТАСС/. Переход бразильского полузащитника Матеуса Алвеса поможет московскому ЦСКА лучше управлять ходом матчей. Такое мнение журналистам высказал главный тренер армейцев Фабио Челестини.

Ранее Алвес рассказал "Спорт-Экспрессу", что ради перехода в ЦСКА отклонил несколько предложений из Европы. Портал Globo сообщал, что ЦСКА и бразильский "Сан-Паулу" уладили последние детали по переходу Алвеса, футболист станет игроком российской команды после прохождения медосмотра.

"Нам не достает игроков высокого качества от центра поля до атаки, нам нужны игроки атакующего плана. Матеус может в одиночку раскачать оборону соперника, обострить. Нам нужен такой атакующий игрок, который способен управлять ходом матча", - сказал Челестини.

Алвесу 20 лет, он является воспитанником "Сан-Паулу". За основную команду игрок провел 15 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €3,5 млн.