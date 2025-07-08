Футболист Жота находился за рулем автомобиля во время смертельного ДТП

Гражданская гвардия Испании рассматривает превышение скорости как одну из возможных причин аварии

МАДРИД, 8 июля. /ТАСС/. Португальский футболист Диогу Жота находился за рулем автомобиля в момент ДТП, в результате которого погиб вместе со своим братом. Об этом сообщила газета El Confidencial со ссылкой на данные Гражданской гвардии Испании.

Вероятной причиной аварии рассматривается превышение скорости. На данный момент отчет не завершен полностью, департамент дорожного движения изучает следы на месте происшествия, чтобы приобщить их к делу. Позднее отчет будет отправлен в суд.

Жота погиб 3 июля в результате автокатастрофы. По информации Daily Mail, автомобиль "Ламборгини", в котором находились Жота и его брат, потерял управление из-за лопнувшей шины, после чего вылетел в кювет и загорелся. Церемония прощания и похороны прошли в субботу.

Жоте было 28 лет, он выступал за "Ливерпуль" с 2020 года. Вместе с командой футболист стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка лиги. Всего в составе английской команды Жота провел 182 матча, забил 65 голов и отдал 26 результативных передач. В составе сборной Португалии форвард дважды выиграл Лигу наций. Ранее игрок выступал за испанский "Атлетико", португальский "Порту" и английский "Вулверхэмптон".