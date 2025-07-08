"Пари НН" проведет первый домашний матч в новом сезоне РПЛ в Казани

Встреча против "Краснодара" состоится 20 июля

ТАСС, 8 июля. Футболисты "Пари Нижний Новгород" проведут первый домашний матч в новом сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) в Казани. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Встреча против "Краснодара" состоится 20 июля.

Ранее генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что клуб может провести первые домашние матчи нового сезона РПЛ в Москве, Казани или Саранске из-за ремонта на своем стадионе.

"Пари НН" занял 13-е место в прошлом чемпионате РПЛ, после чего уступил "Сочи" в стыковых матчах за право сыграть в турнире в следующем сезоне. 12-е место, которое позволяет напрямую остаться в РПЛ, заняли подмосковные "Химки", однако они не прошли лицензирование, и их место занял нижегородский клуб.