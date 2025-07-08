Теннисисту Димитрову диагностировали частичный разрыв грудной мышцы

Болгарин снялся из-за травмы в матче четвертого круга Уимблдона против Янника Синнера

ТАСС, 8 июля. Болгарский теннисист Григор Димитров получил частичный разрыв грудной мышцы в матче четвертого круга Уимблдона против итальянца Янника Синнера. Об этом сообщил представитель спортсмена Георгий Стойменов порталу Tenniskafe.

Из-за повреждения Димитров пропустит ряд соревнований, среди которых "Мастерсы" в Торонто и Цинциннати. Однако ожидается, что болгарин сможет восстановиться к заключительному турниру Большого шлема в сезоне - Открытому чемпионату США, который пройдет 24 августа - 7 сентября.

Встреча между теннисистами прошла 7 июля. Димитров отказался от продолжения борьбы при счете 2:2 в третьем сете. Теннисист после выигранного розыгрыша на подаче сел на корт и держался руками за область груди с правой стороны. После паузы Димитров принял решение сняться с матча. На тот момент болгарин уже выиграл два сета у Синнера.

Это пятый турнир Большого шлема подряд, на котором Димитров не смог доиграть матч. В 2024 году он досрочно завершил игру четвертого круга на Уимблдоне против россиянина Даниила Медведева, затем не сумел завершить четвертьфинальную встречу на Открытом чемпионате США, а также стартовые матчи на Открытых чемпионатах Австралии и Франции. После турнира в Париже он не играл до Уимблдона, пропустив практически весь травяной отрезок сезона.

В четвертьфинале Синнер, являющийся первой ракеткой мира, сыграет против американца Бена Шелтона. Встреча пройдет 9 июля.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля. Победителем последних двух розыгрышей является испанец Карлос Алькарас.