Украинский футболист Лунин ответил по-русски на просьбу сказать слово на родном языке

Футболистов "Реала" попросили произнести слово "полуфинал" на родном языке перед матчем против ПСЖ, Лунин на эту просьбу ответил на русском языке

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Украинский вратарь испанского футбольного клуба "Реал" Андрей Лунин на просьбу произнести слово на родном языке ответил по-русски. Соответствующее видео опубликовано на странице команды в X.

Футболистов "Реала" попросили произнести слово "полуфинал" в преддверии матча против французского "Пари Сен-Жермен" в 1/2 финала клубного чемпионата мира, проходящего в США. Лунин на эту просьбу ответил на русском языке.

Встреча между "Реалом" и ПСЖ, за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, пройдет 9 июля. Победитель матча сразится за трофей 13 июля.