Дегтярев пригласил главу Международной федерации гребного спорта на ВЭФ

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России провел встречу с Жан-Кристофом Ролланом

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев провел встречу с президентом Международной федерации гребного спорта Жан-Кристофом Ролланом. Об этом Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале.

"На встрече с членом Международного олимпийского комитета, президентом Международной федерации гребного спорта Жан-Кристофом Ролланом подтвердили сохранение добрых отношений и диалога с Олимпийским комитетом России и Федерацией гребного спорта России. Поздравил Жан-Кристофа Роллана с избранием в состав совета Ассоциации летних олимпийских международных федераций. Уверен, что благодаря огромному опыту в спорте он привнесет новый импульс в развитие ассоциации", - написал Дегтярев.

В ходе встречи Дегтярев пригласил Роллана посетить Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В это время в акватории Амурского залива Японского моря пройдет традиционная Международная регата, в которой примут участие спортсмены из более 10 стран.