Самолет с футболистами "Реала" несколько часов не мог приземлиться в Ньюарке

Испанский клуб в полуфинале клубного чемпионата мира сыграет с французским "Пари-Сен-Жермен"

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Самолет с футболистами мадридского "Реала" несколько часов не мог приземлиться в аэропорту Ньюарка (штат Нью-Джерси, США). Об этом сообщает газета Marca.

"Реал" в полуфинале клубного чемпионата мира сыграет с французским "Пари-Сен-Жермен". Встреча пройдет в Ньюарке 9 июля и начнется в 22:00 мск.

Испанская команда направлялась в Ньюарк из Майами, где базируется во время турнира. Из-за шторма вылет был задержан на полтора часа. Перед посадкой самолет кружил над аэропортом, в результате чего "Реал" прибыл в Ньюарк на четыре часа позже запланированного.

Международная федерация футбола отменила официальную пресс-конференцию главного тренера "Реала" Хаби Алонсо и предматчевое общение с прессой игроков команды.

Первым финалистом клубного чемпионата мира стал английский "Челси", который в полуфинале обыграл бразильский "Флуминенсе" (2:0). Решающий матч турнира пройдет 13 июля в Ньюарке.