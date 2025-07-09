Янчук считает, что российские теннисисты достойно выступают на Уимблдоне

В среду за выход в полуфинал турнира поборются Людмила Самсонова и Мирра Андреева

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российские теннисисты показывают хорошие результаты на Уимблдоне. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В этом году четверо россиян дошли до четвертьфинала турнира. Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова свои четвертьфинальные матчи проиграли, в среду за выход в полуфинал поборются Людмила Самсонова и Мирра Андреева.

"Очень достойное выступление, давно такого не было. Здорово, что мы продолжаем следить за игрой наших теннисистов во второй неделе Уимблдона и обсуждать ее, - сказал Янчук. - Наверное, в этом году никто не выиграет из наших игроков, но в женском разряде, думаю, уже в ближайшем будущем будем бороться за победы на турнирах Большого шлема".

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Соревнования проходят на травяных кортах. Действующими победителями являются испанец Карлос Алькарас и чешка Барбора Крейчикова.