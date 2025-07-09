Суд удовлетворил прошение бывшего директора ЦСП Кравцова о досрочном освобождении

Решение вступит в силу с 25 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Тверской районный суд Москвы удовлетворил прошение бывшего директора Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России и экс-главы Союза биатлонистов России Александра Кравцова о досрочном освобождении. Об этом говорится в картотеке дел суда.

Решение вступит в силу с 25 июля.

30 ноября 2023 года Замоскворецкий суд признал виновным Кравцова по пяти эпизодам растраты в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в колонии общего режима. С 2020 года Кравцов содержался под стражей.

Кравцова и его сообщников обвиняли в устройстве нескольких человек на разные должности, обеспечивающие работу в российской сборной, которые получали зарплату, фактически не работая. В начале расследования дела следователи полагали, что сумма ущерба составляет 14 млн рублей. Однако потом оказалось, что она составляет порядка 25 млн рублей.

Кравцову 72 года. В 2005 году он начал работать в ЦСП, в 2009-м занял должность директора этой структуры. В 2014 году Кравцова также избрали президентом Союза биатлонистов России. Через четыре года он покинул этот пост.