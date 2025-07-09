СКА подписал контракт с сыном главного тренера Ларионова

Контракт Игоря Ларионова-младшего с клубом рассчитан на один сезон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Сын двукратного олимпийского чемпиона и главного тренера СКА Игоря Ларионова хоккеист Игорь Ларионов-младший подписал контракт с петербургским клубом. Об этом сообщает пресс-служба СКА.

Соглашение с 26-летним нападающим рассчитано на один год.

С 2022 года форвард выступал за нижегородское "Торпедо", которое возглавлял Ларионов. В 34 матчах прошлого регулярного чемпионата он забросил 5 шайб и сделал 15 результативных передач. В четырех встречах плей-офф нападающий не отметился результативными действиями. Ранее в Континентальной хоккейной лиге Ларионов-младший выступал за китайский "Куньлунь Ред Стар", в составе которого провел пять матчей в сезоне-2020/21.