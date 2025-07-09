Хоккеист Просветов рассказал о решении подписать контракт с "Калгари"

Стороны заключили однолетнее соглашение

ТАСС, 9 июля. Российский вратарь Иван Просветов принял решение заключить контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари", несмотря на имевшиеся варианты в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом хоккеист рассказал "Спорт-Экспрессу".

Ранее ТАСС сообщал, что 2 июля Просветов заключил однолетний контракт с "Калгари".

"НХЛ - мечта каждого хоккеиста. "Калгари" хотели подписать меня еще после сезона в "Колорадо", но я принял решение вернуться в Россию. Они, можно сказать, дождались меня и дали неплохой контракт для той стадии, на которой я нахожусь. Одностороннее соглашение - то, к чему я шел, были и варианты из КХЛ, но выбрал НХЛ", - рассказал Просветов.

Просветову 26 лет, в минувшем сезоне он выступал за московский ЦСКА в Фонбет - КХЛ. В 38 матчах регулярного чемпионата он одержал 20 побед, процент отраженных бросков составил 92%. В плей-офф КХЛ Просветов одержал две победы в пяти матчах при проценте отраженных бросков 91,8%. Ранее в НХЛ Просветов выступал за "Аризону" и "Колорадо", всего в североамериканской лиге россиянин провел 24 матча и одержал 8 побед.