"Локомотив" оштрафовали на 100 тыс. рублей после драки на матче ЮФЛ-1 с ЦСКА

В общей сложности в драке участвовали более 40 человек, среди них были игроки и тренеры обеих команд, выбежавшие на поле болельщики

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. "Локомотив" оштрафован на 100 тыс. рублей за необеспечение безопасности и выбегание болельщиков на поле во время матча Юношеской футбольной лиги для игроков не старше 18 лет (ЮФЛ-1) с ЦСКА. Об этом сообщил председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Матч 13-го тура ЮФЛ-1 между ЦСКА и "Локомотивом" (2:1 в пользу ЦСКА), проходивший 6 июля, завершился массовой дракой. В потасовке приняли участие игроки, находившиеся на поле, запасные и представители тренерских штабов. В общей сложности в драке участвовали более 40 человек. В результате инцидента были удалены восемь футболистов - пять у ЦСКА и три у "Локомотива".

"В матче болельщики выбегали на поле, некоторые из них были в нетрезвом состоянии. "Локомотив" наказан за их появление на 50 тыс. рублей и на такую же сумму за необеспечение безопасности", - сказал Григорьянц.

По итогам игры в РФС поступили заявления об отмене красных карточек футболисту "Локомотива" Михаилу Вишнякову, игрокам ЦСКА Тимуру Хужахметову и Дмитрию Рамонову, старшему тренеру команды Мхитару Давидяну и тренеру Сослану Бетееву. "Мы отменили ошибочно примененное удаление Вишнякову. На основании заключения экспертно-судейской комиссии в удовлетворении заявления по отмене удалений игрокам и тренерам ЦСКА было отказано", - отметил Григорьянц.

Глава КДК сообщил, что по итогам рапортов после матча на заседание был вызван футболист ЦСКА Денис Макаров. В итоге он был дисквалифицирован на три матча. Футболисты "Локомотива" Александр Беспалов и Кирилл Комаров дисквалифицированы на этот же срок.

"В составе ЦСКА Хужахметов, Рамонов и Тамерлан Шанхоев дисквалифицированы на три матча. Из тренеров Бетеев дисквалифицирован на две игры плюс на одну условно с испытательным сроком, так как принял участие во флэш-интервью, на что не имел права", - сказал Григорьянц.