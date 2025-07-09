Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал Уимблдона, проиграв 35-й ракетке мира

Российская теннисистка уступила швейцарке Белинде Бенчич со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7)

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла швейцарке Белинде Бенчич в четвертьфинале Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) в пользу Бенчич, которая выступает на турнире без номера посева. Андреева была посеяна под 7-м номером. В полуфинале швейцарская теннисистка сыграет с Игой Свёнтек из Польши (8), которая ранее в среду обыграла россиянку Людмилу Самсонову (19).

В одиночном разряде Уимблдона не осталось российских спортсменов. Ранее в четвертьфинале проиграли Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова. Четыре представителя России дошли до этой стадии в одиночных соревнованиях на Уимблдоне впервые с 2005 года. Тогда в полуфинал смогла пробиться только Мария Шарапова, остановившаяся в шаге от титульной встречи. В женском парном разряде продолжают выступление Анна Калинская (с румынкой Сораной Кырстей) и Вероника Кудерметова (с бельгийкой Элизе Мертенс).

Андреевой 18 лет, она занимает 7-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 3 победы на турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

28-летняя Бенчич занимает 35-е место в мировом рейтинге. Швейцарская теннисистка выиграла 9 турниров WTA. Спортсменка повторила свой лучший результат на турнирах Большого шлема, ранее она выходила в полуфинал US Open (2019). Бенчич стала победительницей Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде и серебряным призером в парном.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля. Призовой фонд турнира в этом году составляет £53,5 млн. Действующей победительницей является Барбора Крейчикова из Чехии, которая на текущем турнире вылетела в третьем круге.