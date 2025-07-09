Ольховский считает, что Бенчич была удачливее Мирры Андреевой в четвертьфинале Уимблдона

Представительница Швейцарии выиграла у россиянки два сета на тай-брейке

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич была немного удачливее россиянки Мирры Андреевой в четвертьфинале Уимблдона, благодаря чему одержала победу и вышла в полуфинал турнира. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Четвертьфинальная встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) в пользу Бенчич.

"Если взять матч Андреевой и Бенчич, то их игра была равна. Немного удачливее была швейцарка, в остальном я не видел, чтобы у нее было какое-то преимущество было над Миррой. Они сыграли два тай-брейка, которые могли повернуться в другую сторону. Мирра боролась до конца, но сегодня победить не получилось", - сказал Ольховский.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля. Действующей победительницей является Барбора Крейчикова из Чехии, которая на текущем турнире вылетела в третьем круге.