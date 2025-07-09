"Спартак" отклонил предложение "Фламенго" о покупке Барко за €14 млн

Как сообщает журналистка Раиза Симплисио, московский клуб готов отпустить аргентинского полузащитника за €20 млн

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 июля. /ТАСС/. Руководство московского "Спартака" отклонило предложение бразильского "Фламенго" о покупке аргентинского футболиста Эсекьеля Барко в размере €14 млн. Об этом сообщила журналистка Раиза Симплисио.

По информации источника, "Спартак" потребовал от "Фламенго" €20 млн за игрока. Отмечается, что "Фламенго" пока не предпринимал дальнейших действий для осуществления трансфера.

5 июля газета O Dia сообщала, что "Фламенго" уже согласовал контракт с Барко и намерен в ближайшее время направить предложение о покупке "Спартаку" в размере €14 млн. Издание уточняло, что московский клуб намерен выручить значительную часть от покупки футболиста у аргентинского клуба "Ривер Плейт", которая обошлась в €16 млн. Сам футболист, как отмечала O Dia, хочет покинуть "Спартак" ради возвращения в Южную Америку, чтобы быть более заметным для тренерского штаба сборной Аргентины перед чемпионатом мира 2026 года. Контракт аргентинца с российским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Позднее журналист Хулио Мигель Нето сообщил, что "Фламенго" отказался от варианта с приобретением этим летом и Барко, и колумбийского полузащитника московского "Динамо" Хорхе Карраскаля. Он уточнил, что данное решение связно из-за трудностей переговоров с российскими клубами. При этом Нето сообщил, что бразильский клуб отдает предпочтение трансферу Карраскаля.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что "Динамо" возобновило переговоры с бразильским "Фламенго" по Карраскалю. Позднее журналист Пабло Руа уточнил, что переговоры приостановились из-за споров об условиях оплаты. Московский клуб требовал получить всю сумму за трансфер сразу, "Фламенго" планировал выплачивать ее в три этапа. По информации журналиста Вене Касагранде, клубы договорились о выплате в три этапа, сделка близка к положительному исходу.

Барко 26 лет, он перешел в "Спартак" летом 2024 года. За красно-белых футболист провел 36 матчей в различных турнирах, записав на свой счет 14 голов и 9 результативных передач. За "Ривер Плейт" Барко выступал с 2022 года на правах аренды из американской "Атланты", в январе 2024 года аргентинский клуб выкупил контракт полузащитника.