Футболисты "Зенита" разгромили "Сьон" в товарищеском матче

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 5:2 одержали разгромную победу над швейцарским "Сьоном" в товарищеском матче. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Максим Глушенков (10-я минута), Матео Кассьерра (17), Вадим Шилов (61), Александр Ерохин (64) и Сергей Волков (76). У проигравших отличились Ильяс Шуареф (41) и Антон Миранчук (66), который вывел швейцарскую команду на поле в качестве капитана.

По информации журналиста Хулио Мигеля Нето, "Зенит" должен был представить в день матча против "Сьона" в качестве нового игрока команды бразильского полузащитника Жерсона, который ранее выкупил свой контракт у бразильского "Фламенго". Однако позднее председатель правления "Зенита" Александр Медведев сообщил "Спорт-Экспрессу", что петербургский клуб представит новичка перед товарищеским матчем против сербской "Воеводины" 13 июля.

Встреча "Зенит" - "Воеводина" также пройдет в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.