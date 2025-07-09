Начало полуфинала клубного ЧМ между "Реалом" и ПСЖ отложили на 10 минут из-за пробок

Встреча пройдет в штате Нью-Джерси

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Начало полуфинального матча клубного чемпионата мира по футболу между испанским "Реалом" и французским "Пари Сен-Жермен" было отложено на 10 минут. Об этом сообщил портал Snap Media.

Отмечается, что причиной этого стали пробки на дорогах возле стадиона. Из-за них команды позже запланированного прибыли на арену, а многие болельщики до сих пор не попали на трибуны.

Встреча между "Реалом" и ПСЖ пройдет на стадионе, который расположен в штате Нью-Джерси. Победитель матча 13 июля сыграет за трофей против английского "Челси".

Клубный чемпионат мира впервые проходит в обновленном формате, в нем принимают участие 32 команды. Турнир проходит в США. В 2026 году на территории страны пройдет часть матчей чемпионата мира.